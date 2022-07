Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 22.-24.07.2022++

Stadt und LK Lüneburg

- Am Freitagnachmittag bemerkte eine Postbotin in der Feldstraße eine offenstehende Tür. Es stellte sich heraus, dass die Haustür aufgehebelt und das Innere der Wohnung durchsucht worden war. Da die Bewohnerin zurzeit im Urlaub ist, konnte nicht festgestellt werden, ob und was entwendet worden war. - In der Samstagnacht kam es gegen 00.30 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße zu einem Angriff auf eine 23-jährige Polizeibeamtin. Beim Festhalten einer 17-jährigen Frau biss ihr diese in die Hand. Die Beamtin erlitt leichte Verletzungen an der Hand und am Finger. - Ein Wohnmobil der Marke Ford mit dem Kennzeichen LG - GH 265 wurde in der Freitagnacht in der Magdeburger Straße gestohlen. Das schon ältere Fahrzeug ist weiß und hat auf jeder Seite einen waagerecht verlaufenden roten Streifen. - Eine unbekannte Frau wurde in der Samstagnacht gegen 00.45 Uhr dabei beobachtet, wie sie auf einem geparkten Pkw herumsprang. Der in der William-Watt-Straße geparkte VW wurde dabei nicht unerheblich beschädigt. - Ein Stromgenerator wurde in der zweiten Wochenhälfte aus einer Scheune in Betzendorf/Tellmer entwendet. Die Täter hatten hierzu mehrere e Bretter der Scheune entfernt und sich so Zutritt verschafft. Der Schaden liegt bei ca. 1000,-EUR - Ein 30-jähriger Mann stürzte am Sonntagmorgen gegen 01.45 Uhr in der Horst-Nickel-Straße mit seinem Fahrrad alleinbeteiligt und zieht sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zu. Er war alkoholisiert und hatte zudem Betäubungsmittel bei sich. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Polizeikommissariat Lüchow

Straftat im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr

Freitagnachmittag wurde ein 36-jähriger Autofahrer in Lüchow kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von THC stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit landwirtschaftlichen Fahrzeug

Freitagnachmittag befuhr ein 63-Jähriger mit einem Mähdrescher die Landesstraße 260 aus Richtung Schrampe kommend in Richtung Schmarsau. Dieser wollte nach rechts auf ein Feld einbiegen. Beim Einbiegen scherte der Mähdrescher aus und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der 50-jährige Autofahrer wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Einbruch in Musikschule

Einbrecher drangen gewaltsam in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Gebäude der Musikschule in Lüchow ein und durchwühlten mehrere Verwaltungsräume.

Verkehrsunfall Motorrad gegen Reh

Am Samstagnachmittag befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Motorrad die Kreisstraße 38 von Prezelle in Richtung B 493/Rondel. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn wechselte konnte der Motorradfahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Der Motoradfahrer wurde anschließend ins Krankenhaus verbracht. Das Reh verendete am Unfallort. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Polizeikommissariat Uelzen

Körperverletzungen

Fr., 22.07.2022, 22:00 Uhr, Uelzen

Nach vorangegangenen Streitigkeiten kommt es in der Straße Neu Ripdorf zwischen einem polizeibekannten 21-jährigen Uelzener und einem 24-jährigen Uelzener zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei schlägt der 21-jährige dem 24-jährigen mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Dieser wird hierdurch leicht verletzt. Der polizeibekannte 21-jährige Mann muss sich nun in einem Strafverfahren für sein Handeln verantworten.

Sa., 23.07.2022, 22:20 Uhr, Bad Bevensen Nach einer verbalen Auseinandersetzung kommt es in der Straße Wage zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 56-jährigen Mann aus Bad Bevensen und einer ebenfalls aus Bad Bevensen stammenden Gruppe Männer (25, 25, 28), bei welcher sich beide Parteien verletzen. Alle Beteiligten müssen sich nun in eingeleiteten Strafverfahren verantworten.

Diebstähle

Fr., 22.07.2022, 18:40 Uhr, Uelzen

In einem Lebensmittelmarkt des Marktcenter Uelzen kommt es am Freitagabend zu dem Diebstahl mehrerer Lebensmittel durch einen 17-jährigen Jugendlichen. Im Rahmen einer Durchsuchung können die eingesetzten Beamten feststellen, dass der Jugendliche zur Tatzeit ein eingeklapptes Taschenmesser griffbereit in seiner Umhängetasche mit sich führte. Der Jugendliche muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren für den Diebstahl verantworten.

Sa., 23.07.2022, 06:40 Uhr - 06:45 Uhr, Uelzen

Auf einem Firmengelände der Birkenallee kommt es zu dem Diebstahl eines schwarzen Pedelec. Der Täter hat hierbei die kurze Abwesenheit des 32-jährigen Geschädigten genutzt und das Pedelec vom Gelände entwendet. Hinweise zur Aufklärung der Tat an die Polizei Uelzen, Tel.: 0581 / 930 - 0

Sachbeschädigung

Fr., 22.07.2022, 23:53 Uhr, Bad Bodenteich OT Overstedt

Durch einen bislang unbekannten Täter wird ein im Ortsteil Overstedt in der Bodenteicher Straße installierter, mobiler Blitzer beidseitig beschädigt. Hinweise zur Aufklärung der Tat an die Polizei Bad Bodenteich, Tel.: 05824 / 965980

Verkehrsdelikte

So., 24.07.2022, 00:20 Uhr, Uelzen

Im Ortsteil Holdenstedt kontrollieren Polizeibeamte in der Holdenstedter Straße den 37-jährigen Fahrzeugführer eines PKW. Hierbei stellen die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Anschließend wurde bei dem alkoholisierten Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt. Der Mann aus Suderbug muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren für seine Fahrt verantworten.

Verkehrsunfälle

So., 24.07.2022, 01:08 Uhr, Gerdau

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befährt die B71 von Eimke in Richtung Gerdau. Unmittelbar vor dem Ortseingang Gerdau kommt dieser nach rechts von der Fahrbahn ab, überfährt ein Verkehrszeichen und beschädigt zwei Zäune. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise an die Polizei Ebstorf, Tel.: 05822 / 947920

So., 24.07.2022, 01:25 Uhr, Eimke

Auf der K27 kommt es zwischen den Ortsteilen Dreilingen und Unterlüß zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kommt ein 30-jähriger Mann aus Unterlüß alleinbeteiligt und vermutlich alkoholbedingt nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem dortigen Baum. Hierbei wird der Mann schwer verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen Polizeibeamte Hinweise für eine Alkoholbeeinflussung fest. Der Verunfallte zeigt sich gegenüber den eingesetzten Beamten unkooperativ und aggressiv. Im weiteren Verlauf wird eine Blutentnahme bei dem 30-jährigen Mann durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Mann aus Unterlüß muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren für seine Fahrt verantworten.

