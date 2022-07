Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg/Reppenstedt - Flucht nach Überholmanöver - Zeugenhinweise ++ Dannenberg - Diebstahl von Gartenmöbeln - Hinweise ++ Bad Bevensen - Kleinbrände im Waldgebiet "Amtsheide" ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 22.07.2022

Lüneburg

Echem - Kennzeichen mit Halterung abgerissen - Hinweise

Im Zeitraum vom 20.07. bis 21.07. entwendeten Unbekannte ein Kennzeichen und die Kennzeichenhalterung von einem geparkten Motorrad in der Straße Zum Bullendorfer Berg. Der Sachschaden liegt bei 50 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Bardowick - Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses - keine Verletzten

In der Nacht zum 22.07. brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße aus bislang ungeklärter Ursache. Ein 16-jähriger Bewohner bemerkte in der Nacht den Brand, weckte seinen Vater, welcher daraufhin den Brand im Keller mittels Feuerlöscher löschen konnte. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass es keine Verletzten gab. Die Hintergründe zur Brandursache sind derzeit noch unklar. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Morgen des 21.07. gegen 07:00 in der Straße Mehlbachstrift, wurde durch die Polizeibeamten festgestellt, dass der 26-jährige Fahrer eines Pkw Audi keine Fahrerlaubnis für das Auto besitzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet worden.

Lüneburg - Alkoholisiert zum Einkaufen gefahren

Durch Zeugen wurde am 21.07. gegen 17:00 Uhr gemeldet, dass eine Dame ihren Pkw mutmaßlich unter Alkoholeinfluss führt und damit zum Einkaufen gefahren sei. Eine Überprüfung ergab, dass die 59-jährige Fahrerin eines Pkw Opel tatsächlich unter dem Einfluss von Alkohol fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Lüneburg/Reppenstedt - Flucht nach Überholmanöver - Zeugenhinweise

Am 21.07. kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Überholmanöver eines bislang unbekannten Fahrzeuges im Schnellenberger Weg in Richtung Reppenstedt. Circa 100 Meter vor dem Ortseingang Reppenstedt überholte das bislang unbekannte Fahrzeug einen Pkw Renault Twingo, scherte danach so eng ein, dass die 27-jährige Fahrerin des Twingo bremsen und nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei geriet sie von der Fahrbahn ab und kam an einem Baum zu stehen. Hierbei wurde die 27-Jährige leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüchow-Dannenberg

Göhrde, OT. Bredenbock - Gemähtes Getreidefeld gerät in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Nachmittag des 21.07. gegen 14:30 Uhr ein zuvor gemähtes Getreidefeld im Bereich Bredenbock in Brand. Der Brand breitete sich auf etwa einen Hektar aus und sprang auf ein benachbartes Feld über. Gut 50 Feuerwehrleute der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren löschten den Brand mit Unterstützung von landwirtschaftlichen Ackerschleppern und den angehängten Scheibeneggen. Es entstand kein Sachschaden.

Dannenberg - Diebstahl von Gartenmöbeln - Hinweise

In der Nacht vom 21.07. auf den 22.07. entwendeten Unbekannte mehrere Gartenmöbel von einer besonders gesicherten Ausstellungsfläche eines Geschäftes An den Ratswiesen. Zudem wurden vor dem Geschäft befindliche und mit einem Stahlseil gesicherte Möbel entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Lüchow - Einbruch in Ladengeschäft - Hinweise

In der Nacht vom 21.07. auf den 22.07. brachen Unbekannte in ein Ladengeschäft an der Langen Straße ein. Aus dem Gebäude wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Die Einbrecher flüchteten unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Kennzeichendiebstahl - Hinweise

Zu zwei Kennzeichendiebstählen kam es in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet Uelzen. In der Nacht vom 20.07. auf den 21.07. entwendeten Unbekannte das hintere Kennzeichen von einem geparkten Pkw Seat Leon auf dem Parkplatz neben dem Finanzamtsgebäude in der Straße Am Königsberg.

Ein weiteres Kennzeichen wurde im Zeitraum zwischen dem 17.07. und dem 21.07. vom Parkplatz am Bahnhof in der Albrecht-Thaer-Straße entwendet. Dies befand sich an einem geparkten Pkw VW Passat. Insgesamt entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen - Pedelec-Diebstähle im Stadtgebiet - Hinweise

Am 20.07. wurde im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr in der Hutmacherstraße ein Pedelec der Marke Kalkhoff entwendet. Dies war an einem Fahrradständer vor einem Ladengeschäft angeschlossen. Der Sachschaden liegt bei über 2000 Euro.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am 21.07. in der Schillerstraße. Ein angeschlossenes Pedelec der Marke Mammut wurde entwendet. Der Sachschaden liegt ebenfalls bei über 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 05841-1220, entgegen.

Bad Bevensen - Kleinbrände im Waldgebiet "Amtsheide" - Zeugenhinweise

Aufgrund des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung zweier Kleinbrände im Waldgebiet "Amtsheide" ermittelt die Polizei Bad Bevensen aktuell. Am 21.07. kam es zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr zu zwei Kleinbränden im Bereich des Waldbodens. Ein Brand wurde durch eine aufmerksame Zeugin gelöscht. Ein weiterer wies eine Größe von gut 50 Quadratmetern auf und wurde durch die alarmierten Feuerwehren Bad Bevensen und Römstedt gelöscht. An einem Brandort konnte mutmaßlicher Brandbeschleuniger aufgefunden werden, welcher durch die Polizei sichergestellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Suderburg - Unfall beim Einparken - Fahrer alkoholisiert

In der Nacht zum 22.07. kam es gegen 01:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz Am Bahnhof. Ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw VW kollidierte beim Rückwärtsausparken mit einem geparkten Pkw Opel. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ein Atemalkoholtest bei dem 23-Jährigen ergab mehr als 1,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde daraufhin durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

