Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.05.2022

PI Leer/Emden (ots)

Detern - Einbruch in Vereinsheim

Zeugin gesucht: Bereits am 26.04.2022 wurde am frühen Morgen in das Vereinsheim in Detern eingebrochen. Hierbei stiegen zwei unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster ein und entwendeten einen Geldbetrag im unteren dreistelligen Bereich. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einer Zeugin, die im Zeitraum zwischen 06:50 Uhr bis 07:00 Uhr die Mühlenstraße in Richtung Vereinsheim mit einem silbernen Damenfahrrad befahren hat. An dem Fahrrad soll vorne ein Korb angebracht sein. Die Person ist vermutlich weiblich und soll zu dem Zeitpunkt eine blaue Jacke sowie dunkle Hose getragen haben. Die Polizei Leer bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell