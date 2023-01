Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Hersfeld - Am Samstag, den 14.01.2023, gegen 17:30 Uhr befuhr eine 41-jährige Fahrradfahrerin aus Bad Hersfeld die Erfurter Straße und beabsichtigte anschließend ihre Fahrt in der Wollweberstraße fortzusetzen. Im Einmündungsbereich Erfurter Straße / Wollweberstraße wurde die Fahrradfahrerin von einem 65-jährigen Pkw-Fahrer übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrradfahrerin zog sich bei dem Verkehrsunfall eine Nasenbeinfraktur zu und wurde zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 1700 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen.

Stark alkoholisierte Pkw-Fahrerin verursacht Verkehrsunfall Bad Hersfeld - Eine 51-jährige Fahrerin eines Pkw aus dem Landkreis Fulda befuhr am Sonntag, den 15.01.2023, gegen 03:50 Uhr, die Bismarckstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, verlor die Pkw-Fahrerin, aufgrund ihres hohen Alkoholisierungsgrades, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem ordnungsgemäß zum Parken abgestellten Pkw zusammen. Bei der Pkw-Fahrerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Ob die Verkehrsteilnehmerin im Besitz eines Führerscheins ist, muss zudem auch noch geklärt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 19000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen. PHK Eberhardt, Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell