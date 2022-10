Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Renitenten Fahrgast festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmittag (29.10.2022) an der Stadtbahnhaltestelle "Dobelstraße" einen 34-Jährigen vorläufig festgenommen, der kurz zuvor einen 41 Jahre alten Fahrscheinprüfer bei der Fahrscheinkontrolle weggestoßen haben soll. Der 34-Jährige war gegen 12.20 Uhr in der Stadtbahn der Linie U6 vom Schlossplatz in Richtung Flughafen/Messe unterwegs, ohne einen gültigen Fahrschein vorweisen zu können. Als er kontrolliert werden sollte, drohte er dem Prüfpersonal mit geballten Fäusten Schläge an und versuchte, an der Haltestelle "Dobelstraße" auszusteigen. Als der Kontrolleur ihm den Weg versperrte, indem er sich in die bereits geöffnete Türe stellte, stieß er diesen mit einem Schlag gegen die Brust zur Seite. Dennoch gelang es dem 41-Jährigen und seiner 27-jährigen Kollegin, den renitenten Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festzuhalten. Der 34-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

