Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugbrand

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

An einem Porsche Panamera entstand am Freitagabend (28.10.2022) Totalschaden, nachdem er mutmaßlich durch einen technischen Defekt in Brand geraten war. Gegen 22.00 Uhr meldeten Zeugen der Feuerwehr ein brennendes Fahrzeug, das an der Strohgäustraße stand. Die Einsatzkräfte konnten den Brand zügig löschen, nahmen anschließend den Motorraum unter die Lupe und kamen zu dem Ergebnis, dass mutmaßlich ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro, in der Nähe geparkte Fahrzeuge blieben unbeschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell