POL-S: Zum Ausweichen genötigt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 33 Jahre alter Lastwagenfahrer hat am Freitagvormittag (28.10.2022) in der Daimlerstraße offensichtlich mehrere Autofahrer zum Ausweichen gezwungen. Der 33-Jährige war mit seinem Lastwagen gegen 10.45 Uhr in der König-Karl-Straße unterwegs und bog anschließend nach rechts in die Daimlerstraße in Richtung Schmidener Straße ab. Dabei soll er die entgegenkommenden Autofahrer zum Rückwärtsfahren genötigt haben. Hierbei fuhr eine 24 Jahre alte Frau mit ihrem VW auf eine Rabatte auf, wobei ihr Fahrzeug beschädigt wurde. Zeugen sowie weitere Geschädigte, insbesondere die Autofahrer, die dem Lastwagen ebenfalls ausweichen mussten, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

