Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Tankstelle eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag (27.10.2022) in eine Tankstelle an der Regerstraße eingebrochen und haben unter anderem Zigaretten erbeutet. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter zwischen 20.50 Uhr und 01.00 Uhr die Hintertür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort stahlen sie E-Shishas, Zigarettenstangen und Zigarettenpackungen im Wert mehreren Tausend Euro. Ein Zeuge sah zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr, wie zwei männliche Personen mit zwei gefüllten Taschen die Tankstelle verließen und Richtung Haltestelle Millöckerstraße gingen. Sie werden als jung und unter 180 Zentimeter groß beschrieben. Einer der beiden Männer soll eine olivgrüne Jacke getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell