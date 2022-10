POL-S: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (26.10.2022) in ein Bürogebäude in der Flachter Straße eingebrochen. Die Täter betraten das Gebäude im Laufe des Dienstagsabends und ließen sich vermutlich nach Betriebsschluss dort einschließen. Anschließend stahlen sie unter anderem über 20 Laptops sowie zahlreiche Tablets im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich ...

