LPI-SHL: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Schleusingen (ots) - Im Zeitraum vom 01.08.2022-12.08.2022 drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in Ratscher ein und entwendeten dort diverse Werkzeuge und Autoteile, weiterhin wurde ein in der Halle abgestellter Pkw beschädigt. Der Entwendungsschaden beträgt 530 Euro. Der Sachschaden am Pkw wird auf ca. 700,- Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Hildburghausen Telefon: 03685 778 0 E-Mail: ...

