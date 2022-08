Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken über die Autobahn und in der Stadt.

Schleusingen (ots)

Am 12.08.2022 gegen 17:46 Uhr befuhr ein Kleintransporter die A73 von Suhl kommend in Richtung Schleusingen. Zwischen den AS Suhl-Zentrum und Suhl Friedberg beschädigte der Fahrzeugführer mit seinem Transporter die Leitplanke. Er fuhr dann weiter in Richtung Schleusingen. Hier bedrängter er weitere Fahrzeugführer, welche den Vorfall der Polizei meldeten. Der 33-Jährige Fahrer verließ dann die Autobahn an der Anschlussstelle Schleusingen und fuhr mit teilweise überhöhter Geschwindigkeit in Schleusingen Richtung Suhl. Hierbei überfuhr er rote Ampeln. Das Fahrzeug konnte dann an einer Tankstelle festgestellt werden. Bei dem rumänischem Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,88 Promille. Gegen den Fahrzeugführer laufen nun Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell