POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Polizeieinsatz nach Alarmauslösung in Schule

Niefern-Öschelbronn (ots)

In einer Schule in Niefern hat am Donnerstagmorgen ein Amokalarm ausgelöst, der sich nach Überprüfung durch die Polizei als Falschalarm herausgestellt hat.

Zum Zeitpunkt der Auslösung gegen 8:15 Uhr fand in den Schulgebäuden in der Straße Bischwiese Lehrbetrieb mit rund 400 Schülern sowie den jeweiligen Lehrkräften statt. Die sofort vor Ort geeilten Polizeibeamten überprüften sämtliche Schulgebäude, wobei sich keinerlei Hinweise auf das tatsächliche Vorliegen einer Gefahr ergaben. Den Schülern wurde in der Folge ermöglicht, die Schulgebäude in Begleitung zu verlassen und sich an Sammelpunkten einzufinden. Zur Betreuung der Schüler waren auch Kräfte des Rettungsdienstes sowie Notfallseelsorger eingebunden. Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort waren gegen 11 Uhr abgeschlossen und die Schüler in die Obhut ihrer Lehrer übergeben, die sich gemäß einem für derartige Situationen vorbereiteten Konzept um sie kümmerten.

Die bislang vorliegenden Erkenntnisse deuten auf eine mutwillige Alarmauslösung hin. Vor diesem Hintergrund haben die Beamten des Polizeipostens Niefern-Öschelbronn entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Sowohl die Polizei als auch der Rettungsdienst waren mit mehreren Kräften im Einsatz.

