Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Leichtkraftradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Maulbronn (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor mit Anhänger ist am Mittwochnachmittag auf der Landstraße 1131 zwischen Maulbronn und Zaisersweiher ein Kleinkraftradfahrer schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 33-jähriger Traktorfahrer gegen 17:45 Uhr die Landstraße 1131 und bog an der Einmündung Maulbronn-Rossweiher und Zaisersweiher nach links in einen Feldweg ein. Beim Abbiegen kam es zur Kollision mit einem 17-jährigen Yamaha-Fahrer, welcher von hinten kommend nahezu ungebremst seitlich in das landwirtschaftliche Gespann fuhr. Aufgrund des Zusammenstoßes musste der 17 -Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Landstraße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen zunächst einseitig gesperrt. Der Verkehr wurde am "Tiefen See" durch die Feuerwehr umgeleitet. Ab 19 Uhr war die Landstraße wieder befahrbar.

Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell