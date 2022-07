Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - In Wohnung eingebrochen und Wertgegenstände entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Unbekannte drangen am Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus in der Oststadt ein und stahlen aus einer Wohnung Schmuck und einen Laptop im Wert von rund 1.800 Euro.

Zunächst hebelten die Einbrecher zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr die Wohnungseingangstür des in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße gelegenen Hauses auf. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Wohnräume und das dortige Inventar. Über die Eingangstür verließen die Täter offenbar wieder den Tatort mitsamt dem Diebesgut.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell