POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim

(FDS) Freudenstadt - Mann bei Streitigkeiten mit Messer verletzt

Freudenstadt (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist am Dienstagmorgen in Freudenstadt einer der beiden schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen sich die beiden Beteiligten gegen 10:30 Uhr auf dem Marktplatz in Freudenstadt aufgehalten haben. Dort kam es auf dem Wochenmarkt wohl zunächst zu einem Wortwechsel zwischen den beiden Männern, welche sich offensichtlich bereits seit längerem kennen. In dessen Verlauf setzte ein 26-Jähriger Pfefferspray und ein Messer ein. Hierdurch wurde ein 29-Jähriger schwer verletzt und in der Folge zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Gefährdung für unbeteiligte Passanten und Wochenmarktbesucher bestand zu keinem Zeitpunkt.

Der 26-Jährige flüchtete nach dem Vorfall zu Fuß, konnte jedoch wenige Minuten später durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Freudenstadt vorläufig festgenommen werden.

Das Kriminalkommissariat Freudenstadt hat die polizeiliche Sachbearbeitung übernommen. Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen und Hintergründen des Vorfalls dauern an. Die vorläufige Festnahme des Beschuldigten wurde am Abend aufgehoben.

Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Geschehnissen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 telefonisch beim Kriminaldauerdienst zu melden.

