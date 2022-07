POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Zwei Personen nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Tiefenbronn (ots) - Am Sonntag (03.07.2022) hatte sich auf der Kreisstraße 4564 auf Gemarkung Tiefenbronn ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Kradlenker schwer verletzt wurde. Der 58-jähriger Motorradfahrer ist am Montag (11.07.2022) in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Am Unfalltag war ...

