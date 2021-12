Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Unfall mit zwei Verletzten

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Platter Straße 108

Sonntag, 12.12.2021, 15:16 Uhr

1.Unfall mit zwei Verletzten

(wo) Am Sonntagnachmittag kam es in der Platter Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Der 20-Jährige Wiesbadener fuhr die Platter Straße in Richtung Schwalbacher Straße, als er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen BMW verlor und ins Schleudern kam. Anschließend kollidierte er mit einem am Straßenrand stehenden Metallpfosten. Durch den Aufprall drehte sich der BMW, knallte gegen eine Grundstücksmauer und einen Baum, welcher auf ein geparktes Auto stürzte. Der Autofahrer und seine Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro.

