Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann leistet bei Verkehrskontrolle Widerstand

Pößneck (ots)

Am Samstagabend leistete ein Mann in Pößneck während einer Verkehrskontrolle Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis, jedoch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sein Fahrzeug führte. Nach Erläuterung der weiteren Maßnahmen sowie der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels wurde der Mann zunehmend aggressiver und griff die Beamten körperlich an. Nach Abwehr des Angriffs wurde bei dem Beschuldigten eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Weder der 36-jährige Beschuldigte noch die eingesetzten Beamten wurden durch den Widerstand verletzt.

