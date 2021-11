Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Essen verbrannte auf dem Herd

Saalfeld-Garnsdorf (ots)

Am Samstag gegen 5:45 Uhr meldete die Rettungsleitstelle den Einlauf eines Heimrauchmelders in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Rainweg in Garnsdorf. Feuerwehr und Polizei kamen zu Einsatz. Der 20-Jährige Wohnungsinhaber gab an, am Abend Alkohol konsumiert zu haben. Im Laufe der Nacht wollte er sich auf dem Herd Essen zubereiten und schlief vermutlich kurz daraufhin ein. Das Essen verbrannte und verursachte starke Rauchentwicklung. Weitere Beschädigungen konnten innerhalb der Wohnung nicht festgestellt werden. Mitarbeiter des Rettungsdienstes versorgten den Mann, der nach Abschluss vor Ort entlassen werden konnte. Ein Atemalkoholtest ergab 0,95 Promille.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell