Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperliche Auseinandersetzung

Rudolstadt (ots)

Ein 19-Jähriger zerschlug am Freitag gegen 21:30 Uhr mehrere Bierflaschen im Bereich der Heidecksburg in der Schlossstraße in Rudolstadt. Als ihn zwei Zeugen aufforderten, dies zu unterlassen, kam es zu einer Rangelei, wobei der 19-Jährige die beiden Männer körperlich attackierte und beleidigte. Im Umkehrschluss kippten die Geschädigten dem Randalierer, nach seinen Angaben, Wasser ins Gesicht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen ergab 1,79 Promille. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

