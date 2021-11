Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betäubungsmittel aufgefunden

Rudolstadt (ots)

Aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung am Samstag gegen 3:00 Uhr begaben sich die Polizeibeamten zur besagten Wohnung in der Oststraße in Rudolstadt. Dabei nahmen sie Marihuana-Geruch wahr, welcher aus den Räumlichkeiten drang und stellten mehrere Tütchen mit Cannabis fest. Da keiner der Anwesenden den Besitz zugab, erfolgte die Anzeigenfertigung gegen alle sechs in der Wohnung festgestellten Personen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren. Parallel wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen ruhestörenden Lärms eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell