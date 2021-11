Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 60-Jähriger verunfallt unter Alkoholeinfluss

Mittelpöllnitz (ots)

Am Samstagnachmittag wurde ein Verkehrsteilnehmer durch einem Unfall in Mittelpöllnitz schwer verletzt. Der 60-Jährige befuhr mit seinem PKW eine Ortsverbindungsstraße zwischen Mittelpölnitz und der Bundesstraße 2. In einer Linkskurve kam der Fahrer aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, drehte sich und prallte mehrfach gegen die Leitplanken. Der eingeklemmte, schwer verletzte Fahrzeugführer sollte zunächst mit einem Rettungshubschrauber verbracht werden, sodass eine Fahrbahnsperrung erforderlich wurde. Jedoch wurde der Mann, welcher erheblich unter Alkoholeinfluss stand wie später bekannt wurde, mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen barg den stark deformierten PKW, an den Leitplanken entstand ebenfalls nicht unerheblicher Sachschaden.

