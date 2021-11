Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann mit knapp zwei Promille läuft pöbelnd durch Bad Lobenstein

Bad Lobenstein (ots)

Am Freitagabend wurde kurz vor 20 Uhr ein pöbelnder, offensichtlich alkoholisierter Mann in Bad Lobenstein gemeldet, welcher einen Passanten geschlagen hatte. Nach Eintreffen der Beamten am Einsatzort stellte sich heraus, dass ein 55-Jähriger aus Bad Lobenstein unter starkem Alkoholeinfluss stehend zwei junge Frauen angepöbelt hatte. Als er durch einen zunächst unbeteiligten 27-Jährigen auf das Verhalten angesprochen wurde schlug er dem Zeugen ins Gesicht. Der 27-Jährige blieb unverletzt, gegen den Beschuldigten wurde nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen eine Strafanzeige erstattet.

