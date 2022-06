POL-HS: Polizeibericht Nr. 164 vom 16.06.2022

Wegberg (ots) - Unbekannte Täter entwendeten von einer Baustelle an der Maaseiker Straße mehrere Meter Baustromkabel sowie etwa 10 Meter eines Erdungskabels. Um an ihre Beute zu gelangen öffneten sie einen Bauzaun und brachen das Schloss eines Baustromkastens auf. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 14. Juni (Dienstag). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

