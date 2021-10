Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Oberhausen (ots)

Am 30.09.2021 gegen 08:00 Uhr ist es auf der Kreuzung Falkensteinstraße/Lipperheidstraße zu einem Verkehrsunfall - bei diesem wurden drei Personen verletzt.

Ein Autofahrer (29) fuhr mit seinem Pkw auf der Lipperheidstraße in Richtung Falkensteinstraße. Nach Zeugenaussagen ist der Mann mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne Anzuhalten in die vorfahrtsberechtigte Falkensteinstraße eingefahren. Eine Autofahrerin (42) fuhr mit ihrem Pkw, in dem auch ein Kind (4) saß, auf der Falkensteinstraße in Richtung Mellinghofer Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Alle Personen wurden dabei verletzt und verblieben zur Behandlung im Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

