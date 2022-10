Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 17-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmittag (27.10.2022) in der Alten Untertürkheimer Straße einen 17-Jährigen ausgeraubt. Der Täter überraschte den Jugendlichen gegen 13.10 Uhr auf dem Treppenaufgang zur Deckerstraße und hielt ihm einen bislang unbekannten Gegenstand an den Hals. Anschließend forderte er den Jugendlichen auf, die Augen zu schließen und ihm sein Bargeld auszuhändigen. Der 17-Jährige übergab dem Täter 20 Euro, woraufhin dieser in unbekannte Richtung flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

