Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presse-Einladung: Staatssekretärin und Minister verabschieden und begrüßen Studenten und Auszubildende der Fach-hochschule in Güstrow

Schwerin (ots)

Staatssekretärin Ina-Maria Ulbrich und Innenminister Christian Pegel werden in dieser Woche bei drei Terminen Absolventen der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow verabschieden und neue Studenten und Auszubildende begrüßen. Alle Termine finden im Festsaal der Hochschule an der Goldberger Straße 12-13 in Güstrow statt.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich dazu eingeladen.

Den Anfang macht morgen Ina-Maria Ulbrich mit der Verabschiedung der 103 Absolventen des Studiums "Polizeivollzugsdienst", die zugleich zu Polizeikommissaren auf Probe ernannt werden. Auch 23 Polizeibeamte, die den 18monatigen Studiengang zum Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Polizeivollzugsdienst absolviert haben, erhalten ihre Bachelorurkunden.

Termin: Dienstag, 27. September 2022, 10 Uhr

Am Donnerstag verabschiedet Christian Pegel 89 Absolventen des Bachelorstudiums "Öffentliche Verwaltung" sowie 48 Absolventen der Verwaltungsausbildung, die ab Oktober in Behörden des Landes und von Kommunen arbeiten werden.

Termin: Donnerstag, 29. Oktober 2022, 15 Uhr

Ina-Maria Ulbrich ernennt ebenfalls in dieser Woche voraussichtlich 84 junge Menschen zu Beamten auf Widerruf, die das Verwaltungsstudium oder die Verwaltungsausbildung für die Landesbehörden beginnen. Die Kommunen ernennen voraussichtlich 53 Anwärter vor Ort und entsenden sie dann zum Studium an die Fachhochschule.

Termin: Freitag, 30. September, 10 Uhr

Am Nachmittag um 14.30 Uhr werden dann voraussichtlich 87 Frauen und Männer zu Polizeikommissar-Anwärtern auf Widerruf ernannt, die ihr Bachelorstudium beginnen. Sie können sich erstmals im Verlauf ihres Studiums für eine Spezialisierung für die Kriminalpolizei entscheiden (siehe unsere Pressemitteilung Nr. 180/2022 vom 22. September 2022). Vereidigt werden sie am 25. November 2022 in der Sport- und Kongresshalle Güstrow. Dazu erfolgt eine gesonderte Presseeinladung.

25 Rechtspflege-Studenten und 136 angehende Polizisten haben ihre Ausbildung bereits im August und September an der Fachhochschule in Güstrow begonnen.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell