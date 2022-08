POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.08.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Wertheim-Reicholzheim: Einbruch in Angelverein

Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag in eine Vereinshütte in Wertheim-Reicholzheim ein. Der oder die Täter verschaffen sich zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 18.30 Uhr am Donnerstag Zutritt zum Gebäude in der Straße "Im Seppbach" und entwendeten einen Fernseher und einen geringen Bargeldbetrag sowie mehrere Flaschen Spirituosen. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Tauberbischofsheim: Pkw gewendet und Pedelec erwischt

Eine Pedelec-Fahrerin wurde am Donnerstag bei einem Unfall in Tauberbischofsheim leicht verletzt, als sie von einem Pkw erfasst wurde. Der Toyota-Fahrer wendete gegen 11.15 Uhr sein Fahrzeug im Bödeleinsweg in einem Hof. Als er wieder in Richtung Bahnhof auf die Fahrbahn fahren wollte, übersah er vermutlich aufgrund geparkter Fahrzeuge und der blendenden Sonne die Frau auf ihrem Zweirad, die gerade in Richtung Bauhof unterwegs war. Sie wurde frontal erfasst und stürzte. Ihr Fahrrad wurde fast komplett vom Toyota überrollt. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

