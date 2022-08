Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.08.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person verursachte am Donnerstag, den 11. August, einen Verkehrsunfall in Bretzfeld und flüchtete anschließend. Die 41-jährige Halterin eines Nissan Micra stellte ihren grünen PKW gegen 18.20 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Burgwiesenstraße ab. Als sie gegen 18.45 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte die Frau fest, dass ihr PKW im hinteren rechten Bereich stark beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Ermittlungen des Polizeireviers Öhringen ergaben, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug möglicherweise um ein rotes gehandelt haben könnte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 07941 9300 zu melden.

Schwabbach: Zweirad verunfallt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Zweiradfahrer verursachte in der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 7.45 Uhr in Schwabbach einen Verkehrsunfall und flüchtete im Anschluss. Die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Öhringen ergaben, dass ein Zweiradfahrer auf der Landdesstarße 1036 am Ortseingang Schwabbach von Bitzfeld kommend unterwegs war. Im dortigen Kreisverkehr kam die unbekannte Person nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen angrenzenden Zaun einer Firma. Durch den Unfall wurde das Zaunelement aus seiner Verankerung gerissen. Die unbekannte Person stellte in der Folge den Zaun wieder auf und entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 07941 9300 zu melden.

Bretzfeld: Container aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag 10 Uhr drei Altkleidercontainer in Bretzfeld - Rappach auf. Der oder die Täter begaben sich in die Burgwiesenstraße und brachen hier drei Container gewaltsam auf. Im näheren Umfeld wurden zahlreiche Textilstoffe aufgefunden, welche den Altkleidercontainern zugeordnet werden konnten. Ob und wieviel Altkleider entwendet wurden, bedarf einer weiteren Abklärung. Der Sachschaden an den Containern beträrgt 1.800 Euro. Der Polizeiposten Bretzfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den oder die Täter gesehen haben, oder verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07946 940010 zu melden.

Neuenstein/Rastanlage Hohenlohe: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nach einem Einbruch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Neuenstein, Rastanlage Hohenlohe, sucht die Polizei Zeugen. Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen 23 Uhr und 5.45 Uhr über die Rückseite eines Gebäudes in einen Verkaufsraum einer dortigen Gaststätte. Im Inneren wurden mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Die Verkehrspolizei Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den oder die Täter gesehen haben, oder verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell