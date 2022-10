Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 26-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (27.10.2022) eine 26 Jahre alte Frau im Bereich der Deckerstraße / Ecke Taubenheimstraße unsittlich berührt. Die Frau war gegen 20.45 Uhr in der dortigen Fußgängerunterführung unterwegs, als sie bemerkte, dass ihr ein Mann folgte. Der Täter griff ihr anschließend unvermittelt an das Gesäß und versuchte ihr zudem an die Brüste zu fassen. Nachdem die 26-Jährige den Mann von sich stieß, flüchtete er in unbekannte Richtung. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 20 bis 25 Jahre alten Mann mit dunklem Vollbart und nach hinten gegelten Haaren gehandelt haben. Er trug eine braune Jacke, eine schwarze Jeans-Hose sowie schwarze Nike-Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

