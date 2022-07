Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: ABC-Einsatz Köbbinghauser Hammer. Keine Gefahr für die Bevölkerung!!

Plettenberg (ots)

Wie wir bereits berichtet haben, kam es im Industriegebiet Köbbinghauser Hammer zu einem ABC-Einsatz. Durch die Messungen des ABC-Erkunder, der durch die Feuerwehr Herscheid besetzt ist, wurden zu keiner Zeit auffällige Messwerte im Industrie- und Wohngebiet festgestellt. Die vorsorgliche Empfehlung Türen und Fenster geschlossen zu halten wurde nach den negativen Messergebnissen zurückgenommen.

Um 8:18 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwache sowie die Löschgruppe Holthausen in einen Industriebetrieb zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Nach ersten Erkundungen durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz, konnte ein Nebel und ein Austritt eines Mediums, in einem Chemielager festgestellt werden. Durch die mitgeführte Messtechnik auf dem HLF konnte das Medium als Säure identifiziert werden. Da ein vorgehen unter sogenannten Chemikalienschutzanzügen (CSA) nötig war, wurde das Alarmstichwort auf ABC2 erhöht. Im Verlauf des Einsatzes wurden mehrere Trupps unter CSA eingesetzt um die Säure mittels Bindemittel aufzunehmen und um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Das Dekon-P der Löschgruppe Hüinghausen (Fw Herscheid) welches bei größeren ABC-Einsätzen im Einsatz ist, dient zur Dekontamination (Grobreinigung) der Schutzkleidung und eingesetzten Kräfte. Das kontaminierte Bindemittel wurde in Behälter verpackt und durch Trupps in Freie verbracht. Mittels Hochleistungslüftern und kontinuierlicher Messungen wurde das Chemielager überdruck belüftet.

Außerdem wurde durch die Kreisleitstelle ein Disponent für die Kommunikation Einsatzstelle/Leitstelle in die Vier-Täler-Stadt entsandt. Dieser nimmt im Einsatzleitwagen der Einsatzstelle platzt und unterstützt mit einem abgesetzten Arbeitsplatz per Laptop bei der Dokumentation und Nachforderungen den ELW.

Abschließend spricht stv. Kreisbrandmeister Karsten Runte, der auch vor Ort war, seinen Dank an die Einsatzkräfte aus. "Heute zeigte sich, dass die interkommunale Zusammenarbeit, die wir seit Jahren beüben, hervorragend funktionierte".

Der Grundschutz der Plettenberg Bürger und Bürgerinnen wurde durch die Kräfte der Einheiten Ohle und Selscheid an der Feuer- und Rettungswache sichergestellt.

Der Einsatz der 70 Einsatzkräfte wird gegen 13 Uhr beendet sein.

