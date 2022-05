Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Perkwall - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld(bue) - Am 25.05.2022, kam es auf dem "SAPPI"-Parkplatz am Perkwall, in der Zeit von 15.10 Uhr bis 16.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte der bislang unbekannte Unfallverursacher, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den rückwärts eingeparkten Pkw der Geschädigten am hinteren rechten Kotflügel. Der hierbei entstandene Schaden an dem betroffenen schwarzen Skoda Fabia wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Personen die Hinweise zur Sachverhaltsaufklärung geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell