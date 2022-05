Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (wes) Am Mittwoch den 25.05.2022, kam es in der Friedrich-Ebert- Straße in Sarstedt, in der Zeit von 08:15 Uhr bis ca. 09:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Durch den bislang unbekannten Unfallverursacher wurde der PKW des Geschädigten, ein schwarzer VW Golf, an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken. Der hierbei entstandene Schaden wird vorläufig auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell