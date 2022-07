FW-PL: Plettenberger Feuerwehr erhält neues "Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für die Löschgruppe Stadtmitte

Feuerwehr Plettenberg

Plettenberger Feuerwehr erhält neues "Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für die Löschgruppe Stadtmitte

Am 29.06. konnte die Löschgruppe Stadtmitte ein neues "Mittleres Löschfahrzeug" (MLF) bei der Firma Schlingmann GmbH & Co. KG in Dissen übernehmen und im Anschluss nach Plettenberg überführen, wo es zukünftig bei der Einsatzbewältigung ein 25 Jahre altes Löschgruppenfahrzeug ablöst. Hiermit wurde ein weiterer Punkt aus dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Plettenberg umgesetzt. Auch die Coronapandemie zieht bei der Beschaffung von Feuerwerfahrzeugen und -Gerätschaften seine Spuren. So dauerte es gute 25 Monate nach Beauftragung, ehe das neue Fahrzeug an die Feuerwehr Plettenberg übergeben werden konnte. Der Preis beläuft sich auf 260.000 EUR wofür das Fahrzeug bei der heutigen Inflation bei weitem nicht mehr zu beschaffen wäre.

Mit seinem kurzen Radstand von nur 3525 mm und dem gekürzten ersten Geräteraum sowie eine Gesamtmasse von nur knapp über 11t, ist es extrem leicht, wendig und wesentlich kompakter als übliche Löschgruppenfahrzeuge. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan der Stadt Plettenberg, um auch im innerstädtischen Bereich weiterhin gut agieren zu können. Fast die komplette Beladung konnte von dem vorherigen Fahrzeug übernommen werden. Das Straßenfahrgestell (MAN TGM) wurde bewusst gewählt, um eine geringere Höhe der verlasteten Gerätschaften aufzuweisen. Dies ermöglicht auch dem Nachwuchs (der Jugendfeuerwehr) leichter und unfallfreier die verlasteten Gerätschaften zu erreichen, welche in naher Zukunft bei ihren Übungsdiensten auf das Fahrzeug zurückgreifen können.

Ordnungsamtsleiter Thorsten Spiegel sowie der Leiter der Feuerwehr Markus Bauckhage machten sich bereits ein erstes, persönliches, kurzes Bild von dem neuen Fahrzeug und zeigten sich zufrieden.

