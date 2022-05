FW-PL: Feuer in einem holzverarbeitenden Betrieb. Drehleiter und Löschgruppe Eiringhausen im Einsatz.

Feuerwehr Plettenberg

Gegen 10:40 Uhr am heutigen Sonntag kam es zu einem Brandereignis in einem holzverarbeitenden Betrieb in Nähe der Ortslage Rönkhausen. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr Finnentrop eintrafen stand eine Industriehalle in Vollbrand. Im Zuge der Nachalarmierung wurde auch die Feuerwehr Plettenberg mit der Drehleiter und der Löschgruppe Eiringhausen in das Einsatzgeschehen eingebunden.

Vor Ort stellten die Kameraden und Kamerdinnen der Einheit Eiringhausen die Wasserversorgung sicher. Mit Hilfe der Drehleiter konnte über ein sog. Wenderohr die Brandbekämpfung unterstützt werden.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde ein Bagger des THW Olpe nachalarmiert. Dieser entfernte herabgestürzte Dachelemte der Halle. Bei den anschließenden Nachlöscharbeiten kam der Wasserwerfer des TLF Eiringhausen zum Einsatz.

Die Besatzung der Plettenberger Drehleiter rückte gegen 14 Uhr ein. Die Einsatzkräfte der Löschgruppe Eiringhausen konnten ihren Einsatz gegen 18:30 Uhr beenden.

Der Einsatzleiter und stellvertretende Wehrleiter der Feuerwehr Finnentrop, Andreas Sieler, bedankte sich bei den Plettenberger Einsatzkräften für die Unterstützung.

