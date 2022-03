Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls an Kraftfahrzeugen - Täter schneiden Katalysator ab

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Dienstag (08.03.) gelang es bislang unbekannten Dieben an einem geparkten PKW am Ortsieker Weg einen Katalysator zu stehlen. Der Besitzer fuhr am Morgen um 06:00 Uhr mit seinem Opel Astra zur Arbeit und wunderte sich über die komischen Fahrgeräusche bereits nach wenigen Metern. Eine Nachschau unter dem Auto brachte dann den Diebstahl zu Tage. Die "PKW-Marder" hatten den Auspuff im Bereich des Katalysators abgeschnitten und das wertvolle Teil mitgenommen. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

