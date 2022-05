Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (545) Betrunkener beleidigte lautstark Polizeibeamte

Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (29.04.2022) beleidigte ein betrunkener Mann in der Nürnberger Innenstadt lautstark Polizeibeamte. Der Mann musste in Gewahrsam genommen werden.

Ein sichtlich betrunkener Mann befand sich gegen 16:15 Uhr auf einer Parkbank am Jakobsplatz. Als alarmierte Polizeibeamte den Mann ansprachen, stand der Mann auf und stürzte mehrmals aufgrund der Alkoholisierung.

Im weiteren Verlauf begann der Mann die Polizeibeamten lautstark mit allerhand nicht zitierfähigen Kraftausdrücken zu beleidigen. Die Beamten mussten den völlig in Rage geratenen 58-Jährigen letztendlich fesseln und unter Anwendung von unmittelbaren Zwang in Gewahrsam nehmen. Ein in der Dienststelle durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von gut 2,3 Promille.

Der 58-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell