POL-PPRP: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmorgen (31.08.2022) gegen 11 Uhr hielt ein 45-jähriger Busfahrer an einer Bushaltestelle in der Brunckstraße in Fahrtrichtung LU-Oppau an der Haltestelle Rottstückerweg an. Ein 58-jähriger LKW-Fahrer übersah dies und fuhr auf. Im Bus stürzte eine Frau und verletzte sich leicht. Sowohl der Bus als auch der LKW mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des Rückstaus kam es zu zwei weiteren ...

