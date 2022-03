Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Eine Leichtverletzte und 12.000 Sachschaden aufgrund nicht angezogener Handbremse

Römerberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall der etwas anderen Art kam es am Mittwoch gegen 10:00 Uhr in der Holzgasse. Eine 69-jährige Frau rangierte zunächst auf einem Parkplatz und kollidierte dabei mit einem Pfosten. Sie setzte etwas zurück und stieg aus, um sich nach einem etwaigen Schaden zu erkundigen. Hierbei vergaß sie, die Handbremse zu betätigen, sodass ihr Fahrzeug aufgrund des noch eingelegtem Rückwärtsgang (Automatik) weiter rückwärtsfuhr während sie noch an der Fahrertür stand. Die Frau aus Römerberg wurde einige Meter von der Fahrertür des PKW mitgeschleift und lag anschließend verletzt auf dem Boden. Beim Zurückfahren touchierte das Fahrzeug mit der offenen Fahrertür die rechte Fondtür eines parkenden PKW. Letztlich kam das Fahrzeug der 69-Jährigen in einem Blumenbeet zum Stehen, war aber nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

