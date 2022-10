Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz (05.10.2022)

Furtwangen (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz mit seinem Zweirad am Mittwoch gegen 5.30 Uhr auf der Schwarzwaldstraße verletzt. Ein 59-Jähriger kam mit einer Kawasaki Ninja ZX 9 in einer Linkskurve zu Fall, nachdem ihm das Vorderrad wegrutschte. Dabei zog sich der Mann Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

