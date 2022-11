POL-PDLD: Schwegenheim - Unbelehrbar

Dierbach (ots) - In den gestrigen Abendstunden gerieten zwei Frauen auf dem Schlachtfest in Dierbach in Streit. Hintergrund für den Streit war, dass eine 41 jährige Frau aufgrund ihres Alkoholkonsums daran gehindert werden sollte, mit ihrem Fahrzeug in diesem Zustand zu fahren. Dies gefiel der Frau gar nicht und es kam zu einem Gerangel mit der Folge, dass die 41 jährige Frau einer weiteren Frau auf den Kopf schlug. ...

