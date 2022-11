POL-PDLD: Bei Schlachtfest in Streit geraten

Birkenhördt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden durch bislang unbekannte Täter an mehreren Fahrzeugen in der Hauptstraße in Birkenhördt die Außenspiegel abmontiert und entwendet. In bislang drei bekannten Fällen wurde jeweils nur der rechte Außenspiegel entwendet. An einem weiteren Fahrzeug wurde versucht der Außenspiegel zu entwendet. Unter Umständen wurden die Täter hierbei bei der ...

mehr