Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen / Eriskirch

Mehrere Unfälle sorgen für Staubildung auf Bundesstraße 31

Zwei Verkehrsunfälle auf der Bundesstraße 31 haben am Freitagvormittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Gegen 9.30 Uhr war ein 56-jähriger Renault-Lenker zwischen Eriskirch und Friedrichshafen mutmaßlich aufgrund von Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn geraten. Er stieß zunächst gegen die gegenüberliegende Leitplanke und kollidierte im Anschluss mit einem in Richtung Lindau fahrenden VW-California. In der Folge überschlug sich der VW und blieb auf der Seite liegen. Sowohl der Unfallverursacher, gegen den nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt wird, als auch die VW-Fahrerin mussten von Rettungsdiensten zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Sie zogen sich eher leichte Blessuren zu. Am Renault entstand etwa 8.000 Euro, am VW rund 20.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme und des Trümmerfeldes musste die Straße in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Um kurz nach 10 Uhr kam es im Mauernriedtunnel zu einem Folgeunfall. Mutmaßlich aufgrund der Staubildung versuchte ein 64-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes Vito unerlaubt im Tunnel der Bundesstraße zu wenden und wurde dabei von einem in Richtung Lindau fahrenden Opel-Corsa gerammt. Ein Rettungsdienst brachte den 25-jährigen Corsa-Fahrer zur vorsorglichen Überprüfung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuginsassen blieben den jetzigen Erkenntnissen zufolge aber glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird am Vito auf rund 50.000 Euro, am Opel auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher muss, weil er aufgrund seines rücksichtslosen Wendemanövers einen Unfall verursacht hat, mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Aufgrund der Unfälle und der damit verbundenen Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße bis kurz nach 12 Uhr voll gesperrt werden, weshalb es zu erheblichen Behinderungen kam.

Polizeibeamte stoppten im Bereich Friedrichshafen eine 60-jährige BMW-Fahrerin, als diese auf der Bundesstraße verbotswidrig gewendet hatte und entgegen der Fahrtrichtung zur nächsten Auffahrt unterwegs war. Sie muss mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen, das mehrere hundert Euro Bußgeld und ein Fahrverbot zur Folge haben könnte.

Friedrichshafen

Frau von Unbekanntem belästigt - Zeugen gesucht

Nachdem eine 23-Jährige angibt, am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in der Grundstraße von einem Unbekannten belästigt und unsittlich berührt worden zu sein, ermittelt die Polizei. Angaben der jungen Frau zufolge sei sie mit ihrem Hund unterwegs gewesen, als sich der Tatverdächtige zu ihr auf eine Bank setzte und aufdringlich wurde. Als sie daraufhin das Weite suchte, griff der Mann ihr ans Gesäß. Erst als die 23-Jährige ihr unbekanntes Gegenüber lautstark aufforderte, davon abzulassen, flüchtete er zu Fuß in Richtung Strandbad und konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Tatverdächtige wird als etwa 170cm groß und sehr schlank beschrieben. Er hatte kurze blonde Haare und ein junges Erscheinungsbild. Er war mit einem schwarzen, weit geschnittenen T-Shirt, einer schwarzen Cargo-Shorts und hellen Turnschuhen bekleidet. Er trug eine schwarze schmale Sonnenbrille, hatte ein Mobiltelefon mit schwarzer, auffallend dicker Hülle bei sich und war zunächst mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs. Personen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.

Kressbronn

Leichtkraftrad-Fahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 16-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr in der Kapellenstraße ereignet hat. Der Jugendliche war mit drei weiteren Zweiradfahrern in Richtung Laimnau unterwegs. Einer der Fahrer bog an der Einmündung nach rechts in den Sebastianweg ab, woraufhin alle abbremsen mussten. Der 16-Jährige erkannte dies zu spät, touchierte das Hinterrad eines Vorausfahrenden und kam mit seinem Leichtkraftrad zu Fall. Er zog sich dabei eine Verletzung am Fuß zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. An seinem Motorrad entstanden Kratzer, der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Überlingen

Nach Unfall geflüchtet

Auf 2.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 10.45 Uhr an einem in der Nußdorfer Straße geparkten Renault Clio angerichtet hat. Der Unfallverursacher suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt unter Tel. 07551/804-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Überlingen

Pkw kollidiert mit Motorrad

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Donnerstag gegen 12.45 Uhr in der Bahnhofstraße wurde ein Leichtkraftradfahrer leicht verletzt. Eine 22 Jahre alte Opel-Fahrerin war in Richtung Stadtmitte unterwegs, hatte zu spät erkannt, dass der vorausfahrende Zweiradfahrer am Fußgängerüberweg anhalten musste und fuhr auf. Der 68-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand rund 3.000 Euro Sachschaden, am Leichtkraftrad, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wird dieser auf rund 1.000 Euro beziffert.

Salem

Unfall beim Überholen

Ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde, hat sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr auf der L 200a ereignet. Eine 39-jährige Mercedes-fahrerin war von Salem in Richtung Tüfingen unterwegs und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Fiat-Ducato-Gespanns an. Dabei übersah sie, dass der 51-jährige Lenker nach links abbiegen wollte, woraufhin es zur wuchtigen Kollision kam, in dessen Folge beide Fahrzeuge eine Böschung hinab auf eine Wiese schleuderten. Die Unfallverursacherin zog sich dabei leichtere Blessuren zu. An ihrem Wagen entstand rund 10.000 Euro Sachschaden, am Fiat samt Anhänger beläuft sich dieser auf rund 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Immenstaad/Meersburg

Naziparolen gebrüllt - Polizei sucht Zeugen

Noch Zeugen sucht die Kriminalpolizei zu einem Vorfall, der sich am Abend des Freitag, 13.05.2022, in der Buslinie 7395 von Friedrichshafen nach Meersburg ereignet hat. Gegen 22 Uhr sind hier zwei Männer aufgefallen, wie sie offensichtlich rechtsmotivierte Musik hörten, Naziparolen riefen und Fahrgäste anpöbelten. Nachdem durch Zeugen die Polizei alarmiert worden war, stiegen die Personen an der Haltestelle Meersburg-Fähre noch vor deren Eintreffen aus und blieben zunächst unerkannt. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Fallbearbeitung ergaben sich zwischenzeitlich vage Hinweise gegen einen polizeilich bereits bekannten Tatverdächtigen. Die Ermittler hoffen nun, die Anhaltspunkte mit Hilfe von Zeugenaussagen weiter konkretisieren zu können. Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen bittet daher Personen, die an dem Abend ebenfalls in dem Bus waren und denen die beiden Männer auch aufgefallen sind, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell