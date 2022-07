Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Hohentengen / Landkreis Sigmaringen (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt ein 82-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr an der Kreuzung Schulstraße / Josef-Kurth-Straße ereignet hat. Nach derzeitigem Sachstand hat ein 17-jähriger Rollerfahrer beim Linksabbiegen von der Schulstraße in die Josef-Kurth-Straße den von links kommenden und bevorrechtigten Radfahrer zu spät bemerkt und in der Folge eine Vollbremsung eingeleitet. Beim Ausweichen legte sich der Rollerfahrer mit seinem Gefährt zur Seite auf die Fahrbahn, um eine Kollision zu verhindern. Auch der 82 Jahre alte Radfahrer, der bergabschüssig fuhr, erkannte die Situation und leitete ebenfalls eine Vollbremsung ein. Hierbei stürzte er nach aktuellem Sachstand ohne Kontakt zum Rollerfahrer und schlug mit seinem Kopf ohne Helm auf der Fahrbahn auf. Trotz einer unmittelbar eingeleiteten Reanimation erlag der 82-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 17-jährige Rollerfahrer zog sich beim Ausweichmanöver leichte Verletzungen zu. Im Einsatz befand neben der Polizei und dem Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber auch die Feuerwehr zum Errichten eines Sichtschutzes. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfalls beauftragt.

