Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

WhatsApp-Betrügern aufgesessen

Betrüger schlugen am Dienstagnachmittag bei einer Frau aus dem Bereich Friedrichshafen zu. Mit der bekannten WhatsApp-Masche gaben sie sich über den Nachrichtendienst "WhatsApp" als Sohn der Frau aus und baten darum, vermeintlich dringende Rechnungen zu begleichen. Erst nachdem die Frau in zwei Transaktionen insgesamt einen vierstelligen Euro-Betrag überwiesen hatte, wurde sie misstrauisch und kontaktierte schließlich ihren richtigen Sohn. Dabei flog der Schwindel auf. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser perfiden Betrugsmasche. Sprechen oder telefonieren Sie bei derartigen Kontaktaufnahmen bitte stets direkt mit Ihren Angehörigen und vergewissern Sie sich somit, dass Sie auch tatsächlich von Ihren Angehörigen angeschrieben wurden. Verwenden Sie für die Kontaktaufnahme gegebenenfalls zunächst die alte, Ihnen bekannte Rufnummer. Lassen Sie sich vor allen Dingen bei Überweisungen und Geldgeschäften nicht unter Zeitdruck setzen und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de.

Friedrichshafen

Versuchter Einbruch

Unbekannte haben am Dienstagabend versucht, in ein Wohnhaus im Amselweg einzubrechen. Die Täter wurden bei ihrem Vorhaben jedoch mutmaßlich durch Anwohner gestört, brachen den Versuch ab und suchten das Weite. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die am Dienstagabend insbesondere um etwa 23 Uhr im Bereich des Amselwegs Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Mann in Rage greift Polizisten an

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 31-Jähriger rechnen, der am Mittwochabend am Stadtbahnhof zunächst mit einem 33-Jährigen in Streit geraten war und anschließend auch die eingesetzten Polizeibeamten angegriffen hat. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann fiel zunächst durch lautes Herumschreien und aggressives Verhalten negativ auf und legte sich mit seinem Kontrahenten an. Die Polizisten nahmen den 31-Jährigen aufgrund seines uneinsichtigen Verhaltens und seiner zunehmenden Aggressionen in Gewahrsam und brachten ihn zur Gewahrsamsfähigkeitsuntersuchung in eine Klinik. Gegen die Maßnahmen der Polizisten wehrte er sich mit aller Kraft und trat dabei einen Polizeibeamten gegen das Schienbein und verpasste ihm einen Kniestoß gegen den Kopf. Der Polizist erlitt eher leichte Verletzungen und konnte seinen Nachtdienst fortsetzen. Auf den Tatverdächtigen, der aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht wurde, kommt nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren zu.

Friedrichshafen

Gewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen endete die Nacht auf Mittwoch für einen 41-Jährigen. Der Mann war gegen 23.30 Uhr in einer Gaststätte in der Kleinebergstraße durch sein ausfälliges und aggressives Verhalten aufgefallen, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Auch von den Beamten ließ er sich nicht beruhigen, zückte stattdessen sein Mobiltelefon und begann die Polizisten provokant zu filmen. Im weiteren Verlauf beschlagnahmten die Beamten das Handy, woraufhin er sich gegen die Maßnahmen vehement wehrte und alle anwesenden Personen beleidigte. Da aufgrund seines Verhaltens mit weiteren Störungen zu rechnen war, nahmen die Polizisten den 41-Jährigen in Gewahrsam. Auf ihn kommt, neben der Rechnung für die Übernachtung bei der Polizei, ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu.

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Nachdem ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr in der Löwentaler Straße eine Verkehrsinsel überfahren und trotz eines beschädigten Verkehrsschildes danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Die Beamten gehen aufgrund der Spuren am Unfallort davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem älteren Alfa Romeo 75 von der Ehlersstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Zeugen des Unfalls, sowie Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Pkw, der im Frontbereich erhebliche Beschädigungen aufweisen dürfte, geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

In Gegenverkehr geraten - Fahrer mutmaßlich hinterm Steuer eingeschlafen

Sekundenschlaf war mutmaßlich die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 15.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei der Ausfahrt Friedrichshafen-Ost ereignet hat. Ein 85-jähriger Audi-Lenker war von Lindau kommend unterwegs und geriet auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 70 Jahre alte Skoda-Fahrerin erkannte die Gefahr, wich in den Grünstreifen aus, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Der Audi kollidierte mit dem Skoda-Heck, wodurch der Wagen der Frau in den Graben geschleudert wurde. Die drei Insassen im Audi sowie die 70-Jährige hatten Glück im Unglück und zogen sich den jetzigen Erkenntnissen zufolge keine Verletzungen zu. An beiden Autos, die nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Totalschaden, der auf jeweils rund 20.000 Euro beziffert wird. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße einseitig gesperrt werden. Den 85-jährigen Unfallverursacher erwartet eine Anzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizisten behielten seinen Führerschein ein.

Markdorf

Unfallflucht in Parkhaus

Rund 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 7.15 Uhr und 12 Uhr an einem im Parkhaus in der Biberacherhofstraße geparkten Suzuki angerichtet. Weil der Verursacher danach einfach wegfuhr, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt der Polizeiposten Markdorf wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07544/9620-0 um sachdienliche Hinweise.

Meersburg

Autofahrer übersieht Radfahrer und fährt nach Unfall davon

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Unterstadtstraße, bei dem ein 16-jähriger Radfahrer verletzt wurde, bittet die Polizei um Hinweise. Der Radler war in Richtung Fähre unterwegs, als vor ihm ein Autofahrer aus einer Hotelausfahrt herausfuhr. Der 16-Jährige musste in der Folge stark abbremsen, stürzte zu Boden und zog sich Schürfwunden und eine Verletzung im Gesicht zu. Der Pkw-Lenker setzte seine Fahrt unbehelligt fort. Bei dem Wagen soll es sich um einen dunklen Tesla handeln, der von einer männlichen Person gefahren wurde. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell