Polizei Köln

POL-K: 210921-1-K Radfahrerin im Kreisverkehr angefahren - Krankenhaus

Köln (ots)

Ein Senior (83) hat am Montagnachmittag (20. September) beim Einfahren in den Kreisverkehr Frankfurter Straße/Am Bahnhof in Köln-Wahn eine Radfahrerin (63) angefahren. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in eine Klinik. Nach ersten Ermittlungen soll der 83-Jährige nach der Kollision den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang beim Automatikgetriebe seines Autos verwechselt haben und erneut gegen die am Boden liegende Frau gefahren sein. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/de)

