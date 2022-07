Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mit über drei Promille zur Polizei gefahren

Auf dem Grundstück des Polizeirevier Sigmaringen wollte am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem Audi wenden. Weil er hierbei mehrfach seinen Motor abwürgte und leicht eine Außenmauer touchierte, sprachen Polizeibeamte den Fahrzeuglenker an. Wie sich herausstellte war dieser stark alkoholisiert, ein Alkoholtest ergab über 3 Promille. Der 28-Jährige musste die Beamten daraufhin in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Weil er in seinem Fahrzeug zudem ein größeres Einhandmesser mit sich führte, muss der Mann neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch hierfür strafrechtlich verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Spezialklinik gebracht.

Sigmaringen

Unwetter

Aufgrund des Unwetters hat das Polizeirevier Sigmaringen am Mittwochabend mehrere Einsätze verzeichnet. Gegen 20 Uhr wurden in der Conradin-Kreutzer-Straße in Meßkirch mehrere Schachtdeckel gemeldet, die in Folge des Starkregens durch die Wassermassen angehoben wurden. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr kümmerte sich um die Absicherung der Örtlichkeit und die ordnungsgemäße Platzierung der Kanaldeckel. Auch in der Gemeinde Bingen wurden mehrere Schachtdeckel durch den Starkregen angehoben und deplatziert. Ein Pkw-Lenker fuhr mit seinem Auto in einen der offenstehenden Schächte, hierbei platzte der Reifen des Fahrzeugs und die Felge wurde beschädigt. Ein Pkw, der in der Hedinger Straße in Sigmaringen abgestellt war, wurde gegen 20 Uhr durch einen von einer Linde abgebrochenen Ast beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro beziffert.

Pfullendorf

Ungebetener Gast

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf ein Betriebsgelände in der Straße "Im Goldäcker" und in eine dortige Fertigungshalle begeben. Mitarbeiter wurden gegen 2.30 Uhr durch ein lautes Geräusch auf den ungebetenen Gast aufmerksam, ohne dass es zu einer konkreten Begegnung kam. Die Person konnte unerkannt flüchten. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Täter zuvor versucht, in eine in der Nähe befindliche Wohnung einzudringen. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07574/921687 entgegen.

