POL-PDLD: Landau - Fahrzeuge zerkratzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag (25.11.22 - 26.11.22) zerkratzten unbekannte Täter insgesamt drei PKW. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um die Hartmannstraße in Landau. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 6000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugenhinweise zu diesem Vorfall werden dankend unter der Rufnummer 06341/2870 oder via E-Mail pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau entgegengenommen.

