POL-PDLD: Kurioses aus dem Polizeialltag

Landau (ots) - Sieben Fahrzeugführer wurden soeben am 26.11.2022 gebührenpflichtig verwarnt, weil sie in Höhe der Queichheimer Brücke in Landau nicht angeschnallt waren. Weitere drei Fahrzeugführer wurden beanzeigt, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Weiterhin wurde ein Gespann bestehend aus einem PKW und einem Anhänger kontrolliert. Es konnte ...

