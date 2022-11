POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Traktor kippt um

Polizeidirektion Landau

Am Morgen des 26.11.2022, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich Ortseingang Flemlingen auf der L512 ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 16-jährige Traktor-Fahrerin befuhr die L512 von Hainfeld kommend in FR Flemlingen. Hierbei geriet die Fahrerin in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, mit ihrem Traktor in Schräglage und kippte seitlich um. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden an dem Gefährt. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die FFW Flemlingen alarmiert. Im Anschluss musste die Fahrbahn professionell gereinigt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,- EUR.

